На третьей сессии Палаты представителей принято 78 законов

Мирное небо, безопасность на улицах, достойная работа и качество жизни в любой точке Беларуси - на это направлена законотворческая деятельность. В Палате представителей подвели итоги третьей сессии. Всего было принято 78 законов.

30 июня в центре внимания депутатов представлен также ряд важных документов. В частности, в первом чтении принят законопроект "Об аквакультуре". Документом вводится новое понятие сферы общественных отношений, связанное с разведением и выращиванием рыбы в искусственных условиях.

Также в первом чтении принят законопроект по вопросам мелиорации земель. Предполагается введение административной ответственности за невовлечение таких территорий в сельхозоборот в установленные законодательством сроки.

Владимир Колесникович, член Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Время не стоит на месте, и законодательство требует корректировки. Последние изменения в закон о мелиорации земель вносились в 2023 году. Но сегодняшние реалии и запросы наших сельхозпроизводителей вызвали необходимость обоснованной корректировки законодательства о мелиорации земель. Вопросы эффективности использования земель постоянно находятся в поле зрения главы государства".

Также депутаты ратифицировали Соглашение об условиях деятельности Белорусско-Российского университета. Это позволит проводить совместные фундаментальные и прикладные научные исследования, реализовывать научно-технические проекты.