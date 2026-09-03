На учения ОДКБ в 2026 году привлекут более 5 тыс. военнослужащих

ОДКБ в 2026 году проведет сразу несколько крупных совместных учений. Маневры пройдут в Беларуси, Казахстане и других регионах коллективной безопасности. Всего к ним планируется привлечь более 5 тыс. военнослужащих и свыше 1 тыс. единиц вооружения, военной и спецтехники.

Как заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, военно-политическая обстановка в мире остается напряженной. В этих условиях особое внимание в 2026 году уделяется Восточно-Европейскому и Центрально-Азиатскому регионам коллективной безопасности.

"При отработке вопросов подготовки и ведения совместной операции большое внимание будет уделено организации управления контингентами КСОР с учетом постоянно меняющихся форм и способов ведения боевых действий, а также опыта современных вооруженных конфликтов. Планируется практически отработать весь комплекс мероприятий по развертыванию системы управления с опорой на опыт российских Вооруженных Сил", - подчеркнул начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

Основные маневры с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2026" запланированы на конец сентября. Перед ними пройдут специальные учения "Поиск-2026" и "Эшелон". Отдельно в сентябре в Казахстане состоится совместное учение "Рубеж".

В октябре эстафету примет Беларусь. На полигоне Лосвидо пройдут маневры миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2026". Одновременно на полигоне Стародорожский состоится специальное учение "Барьер".