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По улицам Минска начал курсировать новый низкопольный трамвай - в чем его уникальность
В Минске проходит обкатка нового низкопольного трамвая модели Т811. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу минского производителя городского пассажирского транспорта "БКМ Холдинг".
По информации производителя, трамвай значительно отличается от предыдущих моделей. Односекционная версия оснащена четырьмя дверями, что ускоряет посадку и высадку пассажиров. Особое внимание уделено безопасности: уникальная форма передней и задней частей трамвая снижает риск несчастных случаев, отбрасывая пешехода в сторону, а не под колеса. Дополнительное зеркало исключает слепые зоны для водителя.
Салон трамвая полностью низкопольный, что делает его доступным для маломобильных пассажиров, включая тех, кто пользуется инвалидными колясками. Также в трамвае реализованы решения, снижающие уровень шума, например установлены резиновые вставки между ободом и ступицей колеса.
Для комфорта пассажиров в салоне предусмотрены современные опции: USB-разъемы для зарядки гаджетов, Wi-Fi, GPS-навигация, а также подсветка при открытии и закрытии дверей.
Новые трамваи обещают сделать поездки по городу не только удобными, но и безопасными.
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