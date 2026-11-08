На V чемпионате по колке дров среди СМИ соревнуются 37 команд

На водохранилище Вяча проходит V чемпионат по колке дров среди СМИ.

Расскажем, какая атмосфера царит на локации.

На чемпионат по колке дров среди СМИ собрались самые лучшие и подготовленные. "Колка дров по-президентски" - одна из самых сложных и зрелищных дисциплин. Представители Белтелерадиокомпании среди лидеров.

В качестве главного судьи сегодняшних соревнований выступает министр лесного хозяйства Беларуси Сергей Ульдинович.

"Зарегистрировано 37 команд. Жеребьевка уже прошла, все готовятся к соревнованиям в секторах. Задействовано более 100 судей, поэтому все будет честно, справедливо и, самое главное, интересно", - пообещал он.

Для тех, кто пришел посмотреть на настоящий праздник - чемпионат по колке дров - подготовлена насыщенная культурная программа, в том числе организована работа фуд-кортов с белорусским колоритом, проходят соревнования и среди болельщиков, ожидается выступление Александра Солодухи - он традиционна принимает участие в мероприятии.

А ведущие чемпионата Марианна Муренкова и Владимир Богдан уже зарядили команды на успех.

"Мы, ведущие, должны быть беспристрастны, но бэтэшники лучшие!" - призналась Марианна Муренкова.

Александр Лукашенко замотивировал всех рубить не только словом, но и делом. Этот президентский посыл передала пресс-секретарь Президента.

Наталья Эйсмонт, пресс-пресс-секретарь Президента Республики Беларусь: "Вы ведь понимаете, что сегодня наш главный приз не просто топор. Безусловно, белорусский наш новый, хороший топор. Но это топор, которым еще буквально вчера Президент рубил дрова. И еще приятный бонус. Сегодня у нас главный приз команде-победителю не только топор, но и те самые рабочие перчатки Президента. Еще один трофей. Поэтому, надеюсь, что мотивация дополнительная у вас уже есть. Еще раз всех нас с праздником, и пусть сегодня, как и всегда, в честной борьбе победит сильнейший!"

Количество приглашенных гостей, участников и зрителей нынешнего чемпионата побило рекорды. Несколько лет назад, когда история чемпионата только начиналась, никто и предположить не мог, что он будет одним из самых ожидаемых и желанных событий осени.