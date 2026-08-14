На Вилейском водохранилище проходит чемпионат по водолазному многоборью

На берегу Вилейского водохранилища стартовал 45-й чемпионат по водолазному многоборью.

Почти 30 бойцов-спасателей на воде со всей Минской области борются за звание лучшего пловца, водолаза и моториста. В командах по 4 человека.

Дистанция длиной в 100 метров, подача спасательного круга, выезд катера по тревоге и работа с манекеном на дне - такая программа на 14 августа. В жюри - опытные водолазы со всей страны.

"Представлены такие дисциплины, как плавание на 100 м вольным стилем с препятствиями, транспортировка манекена на дистанции 50 м, подача спасательного круга и спасание на лодке на дистанции 150 м. В заключительный день будет представлена одна дисциплина - выход катера по тревоге", - рассказал официальный представитель Минской областной организации ОСВОД Кирилл Драгун.

Руслан Шестопалов, председатель Минской областной организации ОСВОД: "По происшествиям в этом году идет положительная динамика. На 30 % снижена гибель людей на водах по сравнению с предыдущим годом. В купальный сезон у нас действует 7 спасательных станций, которые функционируют круглогодично, 17 постоянно действующих спасательных постов и 42 сезонных спасательных поста, которые функционируют в период купального сезона".

В 2026 году спасатели Минской области помогли выбраться из воды 40 потерпевшим. Купальный сезон еще не завершился, поэтому ОСВОД напоминает, что в воду нужно заходить только в разрешенных местах.

Фото: sb.by