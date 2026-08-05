На водоемах ОСВОД и МЧС работают в особом режиме готовности

С наступлением жаркой погоды и взрослые, и дети стремятся как можно больше времени провести у водоемов. Чтобы отдых не превратился в трагедию, следует помнить и соблюдать простые правила безопасного поведения.

Профильные службы работают в особом режиме готовности, ведут мониторинг с берега, воздуха и на воде.

Андрей Синеговский, водолазный специалист центра водолазно-спасательной службы РОСН МЧС Беларуси:

"Чаще всего к группе риска, наверное, можно отнести людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Также в эту категорию попадают граждане, которые купаются в запрещенных местах. И немаловажный момент: дети, оставшиеся без присмотра взрослых, к сожалению, тоже могут попасть под эту группу. Купаться следует только в оборудованных местах, не заплывать за буи. Категорически запрещено оставлять детей без присмотра, а также прыгать в воду с любых сооружений, помостов и понтонов".