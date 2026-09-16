На Восточном кладбище Минска открыли памятник легендарному борцу Александру Медведю

Памятник легендарному борцу Александру Медведю торжественно открыли в Минске. Монумент трехкратному олимпийскому чемпиону, семикратному чемпиону мира по вольной борьбе стоит на Восточном кладбище.

Отдать дань уважения почетному гражданину Минска пришли глава НОК Беларуси, мэр столицы, друзья атлета, его родные и, конечно, сборная Беларуси по борьбе.

Алексей Медведь, сын Александра Медведя:

"Он оставил след, показав, что есть к чему стремиться в этом мире, что нет предела, что можно все сделать, конечно, прилагая большие усилия".

Александр Медведь - единственный в истории вольной борьбы трехкратный олимпийский чемпион в трех разных весовых категориях, также он признан лучшим борцом вольного стиля XX века.