На Вяче стартовал юбилейный V чемпионат по колке дров среди СМИ

8 ноября проходит долгожданное событие для всей медиаотрасли Беларуси. Чемпионат по колке дров среди СМИ в свой юбилейный сезон собрал самых лучших и подготовленных.

Церемония открытия вскоре стартует на главной сцене праздника.

Настроение у всей медиаотрасли волнительное и приподнятое - все в предвкушении большого праздника, который вот-вот начнется на главной сцене.

Традиционно на Вяче развернется большая сценическая площадка, выступят коллективы самодеятельности с песнями и танцами, а компанию им составят звездные ведущие и гости.

"Все сосредоточены и на самом деле полностью погружены к начальному этапу соревнования. Волнение, конечно, у всех присутствует, а также большая ответственность, потому что сегодня юбилей - V чемпионат по колке дров. Соответственно, все хотят показать хороший результат, в том числе и мы, поэтому внутри тревога, снаружи вроде бы и спокойно", - отметил оператор телеканала "Первый информационный" Иван Мазго.

Совсем скоро все начнется, а пока предстоит жеребьевка - свой номер команды еще не знают.