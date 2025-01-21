На выборах созданы все условия для людей с ограниченными возможностями, а как было раньше?

На участках для голосования созданы равные условия для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Среди них немало представителей молодежи, которые будут голосовать впервые. Для ребят это серьезный экзамен на зрелость. 21 января учащиеся Минского колледжа цифровых технологий ознакомились с предвыборными программами кандидатов и узнали про избирательные традиции на землях Беларуси.

Сейчас это может показаться из рода фантастики, но историю не перепишешь. На белорусских землях до XX века право голоса в выборах имели только богачи. Эти интересные факты и не только звучат в разных коллективах, которые посещают представители Национального исторического архива.

Уникальные дореволюционные документы представили учащимся Минского колледжа цифровых технологий. Всего здесь обучается 1100 ребят, из них 89 - с нарушениями зрения и слуха. Им сложнее не только в день выборов, но и до, ведь не обойтись без сурдопереводчиков. Директор колледжа Георгий Козел (он же и депутат Мингорсовета), довел до учащихся предвыборные программы кандидатов в Президенты.