На выборах созданы все условия для людей с ограниченными возможностями, а как было раньше?

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На участках для голосования созданы равные условия для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Среди них немало представителей молодежи, которые будут голосовать впервые. Для ребят это серьезный экзамен на зрелость. 21 января учащиеся Минского колледжа цифровых технологий ознакомились с предвыборными программами кандидатов и узнали про избирательные традиции на землях Беларуси.
Сейчас это может показаться из рода фантастики, но историю не перепишешь. На белорусских землях до XX века право голоса в выборах имели только богачи. Эти интересные факты и не только звучат в разных коллективах, которые посещают представители Национального исторического архива.
Уникальные дореволюционные документы представили учащимся Минского колледжа цифровых технологий. Всего здесь обучается 1100 ребят, из них 89 - с нарушениями зрения и слуха. Им сложнее не только в день выборов, но и до, ведь не обойтись без сурдопереводчиков. Директор колледжа Георгий Козел (он же и депутат Мингорсовета), довел до учащихся предвыборные программы кандидатов в Президенты.
На участках созданы все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями: расположение участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на первых этажах, наличие элементов безбарьерной среды. Предусмотрены лупы и трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней. На местах задействовано около 10 тыс. волонтеров. Также есть возможность проголосовать и на дому.