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На выборах созданы все условия для людей с ограниченными возможностями, а как было раньше?

На участках для голосования созданы равные условия для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Среди них немало представителей молодежи, которые будут голосовать впервые. Для ребят это серьезный экзамен на зрелость. 21 января учащиеся Минского колледжа цифровых технологий  ознакомились с предвыборными программами кандидатов и узнали про избирательные традиции на землях Беларуси.

Сейчас это может показаться из рода фантастики, но историю не перепишешь. На белорусских землях до XX века  право голоса в выборах имели только богачи.   Эти интересные факты и не только  звучат в разных коллективах, которые посещают представители Национального исторического архива. 

Уникальные дореволюционные документы представили  учащимся Минского  колледжа цифровых технологий. Всего здесь обучается 1100 ребят, из них 89 -   с нарушениями зрения и слуха.  Им сложнее не только в день выборов, но и до, ведь  не обойтись без сурдопереводчиков.  Директор колледжа Георгий Козел (он же и депутат Мингорсовета), довел до учащихся предвыборные программы кандидатов в Президенты.

На участках созданы все  необходимые условия для людей с ограниченными возможностями: расположение участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на первых этажах, наличие элементов безбарьерной среды. Предусмотрены  лупы и трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней. На местах задействовано около 10 тыс. волонтеров. Также есть возможность  проголосовать  и на дому.

историявыборы Президента