На выборах в Молдове победила Майя Санду, но сотни тысяч граждан страны не смогли проголосовать

На недавних выборах в Молдове победила Майя Санду. Но каким-то удивительным образом. BBC пишет, что "Молдова - одна из немногих стран, в которых именно диаспора может сказать в итоге решающее слово". При этом самой большой диаспоре в выборах практически отказали, нарушив гражданские и конституционные права людей. Где же те самые правозащитники, почему молчат? Это другое?

Еще 16 октября МИД России назвал количество молдаван, проживающих в стране, - полмиллиона. На эти полмиллиона граждан Молдовы Санду выделила 10 тыс. бюллетеней. Это ли не страх?

"Очень печально, что ЦИК Молдовы выделил так мало избирательных участков в России. Приходится и в Беларусь приезжать голосовать", - признается молдавский избиратель.

"Довели до такого, что люди не могут голосовать, ужасные очереди. Допустим, даже мне вчера были угрозы, чтобы я не ехала, не голосовала. Я вам честно говорю, нам не нужна Европа, нам не нужна Америка", - возмущается молдаванка.

"Когда услышала, что можно приехать в Минск и помочь, я сразу поняла, что еду. Вот, мама, подруга тоже тут", - призналась молдавская девушка.

Для сравнения цифры по другим молдавским диаспорам, правда, за 2021 год. Это данные Министерства иностранных дел и Европейской индустрии.

По данным Министерства иностранных дел и Евроинтеграции Молдовы, больше всего граждан страны находится в России - более 350 тыс. человек. Среди стран ЕС больше всего граждан Молдовы в Италии - 250-300 тыс. За ней следует Франция - 100-160 тыс. и Германия - 100 тыс. человек.

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Российские власти называли чуть большие цифры, однако сравнить есть с чем. Определенно, что Россия являлась серьезным камнем преткновения для выборов Санду. Отсюда и такие диктаторские и недемократичные меры.

Игорь Додон, глава Партии социалистов Республики Молдова:

"Прошедшие президентские выборы, особенно голосование в Приднестровском регионе и на зарубежных участках никак нельзя назвать свободным и демократическим волеизъявлением народа. Мы столкнулись с необоснованным сокращением избирательных участков, блокированием доступа избирателей к участкам для голосования, агитацией в день тишины, в день выборов и с другими нарушениями в ряде стран, с сотнями случаев преднамеренной фальсификации выборов, с пропажей урн для голосования. В результате сотни тысяч граждан страны не смогли воспользоваться своим правом голоса, чем и объясняется итоговый разрыв в числе голосов".