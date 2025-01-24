На въезде в Литву колонны из фур стали длиннее более чем в два раза

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С 17 января количество автомобилей перед литовскими пунктами пропуска увеличилось с 240 до 550, сообщает БЕЛТА.
Самый загруженный маршрут проходит через пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") - въезда на сопредельную территорию ожидают 300 грузовиков. За 7 дней его контрольные службы оформили 39 % большегрузов.
Более 250 авто ожидают оформления перед пунктом пропуска "Мядининкай" ("Каменный Лог"). С пятницы сопредельная сторона пропустила в Литву 15 % грузовиков от нормы.