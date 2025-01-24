На въезде в Литву колонны из фур стали длиннее более чем в два раза

С 17 января количество автомобилей перед литовскими пунктами пропуска увеличилось с 240 до 550, сообщает БЕЛТА.

Самый загруженный маршрут проходит через пункт пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") - въезда на сопредельную территорию ожидают 300 грузовиков. За 7 дней его контрольные службы оформили 39 % большегрузов.