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На выставке в Минске Департамент охраны МВД представил свои разработки

На выставке в Минске Департамент охраны МВД представил свои разработки

В Минске начала работу 3-я Международная выставка индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2026". Площадкой форума стал Международный выставочный центр "БелЭкспо".

На протяжении трех дней посетителям продемонстрируют современные образцы техники и вооружения, достижения в сфере обеспечения национальной безопасности, а также новейшие разработки предприятий оборонного сектора. Особое внимание уделено средствам радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам. На форуме свои экспозиции развернуло и Министерство внутренних дел, например, Департамент охраны.

"Мы используем разные системы и программные комплексы, которые разрабатываем сами, чтобы сигнал тревоги к нам поступал намного быстрее. Сегодня мы можем гарантировать сохранность имущества. Что касается наших программных комплексов для охраны помещений - это разработки наших сотрудников. Внедряем все для того, чтобы гражданам Беларуси было удобно работать с нами при оборудовании средств и систем охраны, а также заключать договоры на охрану имущества", - поделился начальник Департамента охраны МВД Беларуси Дмитрий Шепелев.

Помимо экспозиционной части, организована насыщенная деловая программа. В нее вошли научно-практические конференции и экспертные дискуссии по вопросам национальной, информационной и кибербезопасности.

Выставка продлится до 19 июня.

Разделы:

ОбществоВыставки

Теги:

БелЭкспоМВДМинск