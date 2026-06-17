На выставке в Минске Департамент охраны МВД представил свои разработки

На протяжении трех дней посетителям продемонстрируют современные образцы техники и вооружения, достижения в сфере обеспечения национальной безопасности, а также новейшие разработки предприятий оборонного сектора. Особое внимание уделено средствам радиоэлектронной борьбы и противодействия беспилотникам. На форуме свои экспозиции развернуло и Министерство внутренних дел, например, Департамент охраны.

"Мы используем разные системы и программные комплексы, которые разрабатываем сами, чтобы сигнал тревоги к нам поступал намного быстрее. Сегодня мы можем гарантировать сохранность имущества. Что касается наших программных комплексов для охраны помещений - это разработки наших сотрудников. Внедряем все для того, чтобы гражданам Беларуси было удобно работать с нами при оборудовании средств и систем охраны, а также заключать договоры на охрану имущества", - поделился начальник Департамента охраны МВД Беларуси Дмитрий Шепелев.