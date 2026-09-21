На языке ДНК: более 27 тыс. генетических паспортов выдано в Беларуси

Генетические исследования - одно из важных направлений в работе белорусских ученых.

Более 27 тыс. генетических паспортов выдали в Республиканском центре геномных биотехнологий за 15 лет. Поиск причины редких заболеваний, оценка рисков, подбор лечения - в фокусе генетиков.

В Беларуси разработаны методики выявления генетической предрасположенности более чем к 20 заболеваниям. Специалисты охватывают весь цикл работы: от получения биоматериала до глубокого анализа больших массивов данных.

Как итог, точное обнаружение причин редких заболеваний. Генетический анализ помогает установить диагноз, подобрать более точное лечение. Исследования важны и для раннего выявления наследственных заболеваний. В поле зрения специалистов - сердечно-сосудистые патологии, онкогенетика. Работа ведется и в более широком научном поле.

Анастасия Царь, научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

"У нас была программа совместно с Российской Федерацией. В ее рамках мы смогли определить возраст человека с точностью до трех лет. Это невероятно, потому что в Европе то же самое по методике можно делать 3-4 года. Это пригодится криминалистам".

Елизавета Цыкунова, младший научный сотрудник Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

"Из наиболее частых посетителей - Центральный ботанический сад, также различные РНПЦ (РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии). Бывают даже случаи частных предпринимателей, которые проводят свои исследования. Закреплена платная услуга по установлению родства. Поэтому заказчики обращаются со всей Беларуси".

Генетические технологии стали частью не только реальной медицинской помощи. Но и важным элементом для продовольственной безопасности. Ученые используют методы, чтобы создавать более устойчивые сорта растений, улучшать породы сельскохозяйственных животных или же узнать о рисках заболеваний.

Сегодня генетические исследования - это уже не только фундаментальная наука. Их результаты могут влиять на вполне конкретные решения: от планирования беременности до выбора схемы лечения.