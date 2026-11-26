На факультете журналистики Белорусского государственного университета прошел вечер встречи выпускников. Название "Между нами девочками" выбрали неслучайно: в этот раз вечер альма-матер собрал только выпускниц.

В телепавильоне собрались выпускницы разных лет, от молодых специалистов до тех, кто окончил журфак десятилетия назад. Среди них ведущие программ, корреспонденты и редакторы, которые определяют информационную повестку. Для гостей организовали интерактивные площадки, где можно было пообщаться без сценических нарядов и грима.

Елизавета Хмель, декан факультета журналистики БГУ:

"Самый главный секрет - это чтить своих учителей и преподавателей, чтить свои корни, свою Родину. Поэтому журфак сегодня - это альма-матер для всех наших студентов и выпускников факультета журналистики. Они должны знать, что они дома, и их любимая альма-матер их ждет и всегда рада встрече".

Александра Гойтан, корреспондент телеканала "Первый информационный":

"Сложно поверить, что 12 лет назад я окончила Институт журналистики БГУ - сегодня это журфак БГУ. Училась по специальности "веб-журналистика", тогда это было новое направление. Самые яркие впечатления и воспоминания о студенческой жизни связаны с большими праздниками, такими как День первокурсника и "Проба пера". Мы готовили творческие номера, выступали и всем коллективом веселились, танцевали - это всегда незабываемые моменты".

На встрече опытные журналистки, телеведущие и корреспонденты поделились со студентами курьезными историями из своей практики. Они вспомнили забавные моменты в прямом эфире, накладки во время подготовки репортажей и неожиданные ситуации на съемках. Такие встречи уже добрая традиция - они проходят третий год подряд.