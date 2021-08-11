3.73 BYN
На 103-й день пребывания в реанимационном отделении состояние Ромы стабилизировано
На 103-й день пребывания в реанимационном отделении Республиканского ожогового центра больницы скорой помощи состояние 12-летнего Ромы Когодовского удалось стабилизировать. Мальчик, напомним, в апреле во время пожара в доме в деревне Сидоровичи вынес из огня своего двухлетнего брата Ваню.
За время пребывания в реанимации Рома перенес 22 операции - лучшие врачи столицы боролись за жизнь подростка.
Президент взял лечение на личный контроль. Звучали предложения Рому отправить в Россию, слишком сложная была ситуация, но Александр Лукашенко настоял - лечить будем здесь. В Беларуси запустили акцию в поддержку юному герою - люди записывали видео со словами поддержки Роме и его родителям. Сейчас, отмечают специалисты, он компенсирован и переведен для прохождения дальнейшего лечения в детское ожоговое отделение центра.
Минздрав: Подросток, который получил электротравму, выписан
Также в Минздраве рассказали о состоянии здоровья еще одного подростка из Мядельского района. Он в апреле получил электротравму на рыбалке. Молодой человек уже прошел первый курс реабилитации в Могилевской областной детской больнице и вчера был выписан домой.
Президент поручил наградить медперсонал и самого Романа Когодовского
Александр Лукашенко поручил наградить героев! Всех врачей, спасавших детские жизни, представят к государственным наградам. Получит награду и Рома Когодовский, вынесший на своих руках из огня двухлетнего братика.