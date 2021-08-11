На 103-й день пребывания в реанимационном отделении состояние Ромы стабилизировано

На 103-й день пребывания в реанимационном отделении Республиканского ожогового центра больницы скорой помощи состояние 12-летнего Ромы Когодовского удалось стабилизировать. Мальчик, напомним, в апреле во время пожара в доме в деревне Сидоровичи вынес из огня своего двухлетнего брата Ваню.



За время пребывания в реанимации Рома перенес 22 операции - лучшие врачи столицы боролись за жизнь подростка.

Президент взял лечение на личный контроль. Звучали предложения Рому отправить в Россию, слишком сложная была ситуация, но Александр Лукашенко настоял - лечить будем здесь. В Беларуси запустили акцию в поддержку юному герою - люди записывали видео со словами поддержки Роме и его родителям. Сейчас, отмечают специалисты, он компенсирован и переведен для прохождения дальнейшего лечения в детское ожоговое отделение центра.