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На 112 - 137 километре автодороги Минск - Микашевичи (Р23) ограничено движение в обоих направлениях
На территории Минской области продолжается специальный план "Погода". На текущей неделе на дорогах республики произошло почти две с половиной тысячи мелких ДТП. Водители при движении должны выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и торможений. А если кого из вас в пути застала непогода и по каким-то причинам вы не можете дальше продолжить путь, звоните на телефонную линию 102, стражи дорог окажут вам помощь!
И еще одна важная информация. На 112 - 137 километре автодороги Р23 (Минск - Микашевичи) ограничено движение в обоих направлениях. Временный объезд по автодороге Слуцк - Погост. В настоящее время там работает снегоуборочная техника.
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