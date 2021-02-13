На 112 - 137 километре автодороги Минск - Микашевичи (Р23) ограничено движение в обоих направлениях

На территории Минской области продолжается специальный план "Погода". На текущей неделе на дорогах республики произошло почти две с половиной тысячи мелких ДТП. Водители при движении должны выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию, избегать резких маневров и торможений. А если кого из вас в пути застала непогода и по каким-то причинам вы не можете дальше продолжить путь, звоните на телефонную линию 102, стражи дорог окажут вам помощь!