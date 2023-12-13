На 14 декабря в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности из-за сильного снегопада объявлен в Беларуси на 14 декабря, пишет БЕЛТА со ссылкой наРеспубликанскийцентрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, местами с дождем. Днем по юго-востоку сильный снег. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

Ночью и утром местами сгустится туман. В отдельных районах образуется слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на северный 4-9 м/с, днем по юго-востоку местами порывы усилятся до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от минус 4 до плюс 2 градусов.