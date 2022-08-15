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На 15 и 16 августа в Беларуси объявлен желтый уровень опасности

На 15 и 16 августа в Беларуси объявлен желтый уровень опасности

Синоптики предупреждают о неблагоприятном погодном явлении. 15 и 16 августа из-за жары в Беларуси объявлен желтый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

15 августа в дневные часы во многих районах страны максимальная температура воздуха составит +30 +32°С.

В Минске в дневные часы максимальная температура воздуха достигнет +30°С.

А 16 августа в дневные часы по северо-востоку максимальная температура воздуха +30 +31°С.


Фото: pixabay.com

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