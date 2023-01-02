На 2023 год запланировано увеличение семейного капитала и отраслевых надбавок

В 2023 году белорусская экономика должна показать плюс, рассчитывают в правительстве. Прогнозируемый рост - 3,8 % к уровню 2022 года. Беларусь продолжит выполнять и социальные гарантии перед населением даже под давлением извне на экономику. Вероника Бута расставила экономические акценты 2023 года.

Главный финансовый кошелек сохранит свою социальную направленность. В приоритете - национальная безопасность, поддержка экономики, здоровье и образование. Забота о человеке - приоритет государственной политики.





Если в цифрах, то на социальную сферу в бюджете забронировано более 27 млрд рублей. Акцент - на зарплату труда в бюджетных организациях. Рост доходов отдельных категорий граждан обеспечат за счет специальных отраслевых надбавок. Речь о медиках, учителях, соцработниках, воспитателях.

В 2022 году объем надбавок составлял около 600 млн рублей, в 2023 году они прирастут практически на треть и составят почти 900 млн. Юрий Селиверстов, министр финансов Беларуси

Неприкосновенен в госбюджете семейный капитал. Зарезервировано свыше 400 млн рублей. Беларусь сохраняет обязательства по выплате пенсий, пособий и больничных. На эти цели направят свыше 24,5 млрд рублей. Из них почти 18,8 млрд рублей - на пенсии. Остальное - на пособия и больничные.

Основная доля - это наши пособия, которые мы платим семьям, воспитывающим детей. Основное пособие - пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 2 млн рублей в 2023 году мы планируем направить на выплату этих пособий. Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси

В целом, ожидаем роста реальных доходов населения на 4,1 % и реальной зарплаты на 4,6 %. Инфляцию в правительстве рассчитывают обуздать до однозначного значения (7-8 % - это потолок). В том числе на повестке и вопрос строительства. В будущем году планируется возвести 4,3 млн кв. м жилья. Не забудут поддержать своими метрами и нуждающихся (1,3 млн кв. м), и молодые кадры (735 тыс. кв. м).





В течение 2023 года и первой половины 2024 года мы должны обеспечить под полную потребность всех военнослужащих. На следующий год запланировано строительство арендного жилья на таких предприятиях, как "Гранит", "Березастройматериалы". Сейчас активно подбирают площадки и предприятия белорусской стекольной компании для строительства арендного жилья. Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси