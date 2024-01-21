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В Беларуси на 21 января объявлен оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за усиления ветра. Ожидается облачная с прояснениями погода, существенных осадков не предвидится. В отдельных районах - слабый туман. Местами на дорогах - гололедица. Температура днем - от минус 1 градуса на юго-западе до минус 8 градусов на северо-востоке.

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