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На 24 февраля явка на досрочном голосовании на референдуме составила 24,7 %

В тройке лидеров Гомельская, Могилевская и Брестская области. Следом идут Минская, Витебская и Гродненская. Жители столицы делают ставку на основной день голосования.

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