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На 25 августа в Беларуси объявлен желтый уровень опасности

На 25 августа в Беларуси объявлен желтый уровень опасности

25 августа синоптики прогнозируют жару в Беларуси, поэтому был объявлен желтый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.

В дневные часы в четверг на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30… +33 °С, а вот в Минске воздух прогреется до +30… +32 °С.


Фото: pixabay.com

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