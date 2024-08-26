На 27 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

В Беларуси вновь оранжевый уровень опасности. Во вторник по юго-востоку будет 30-33 градуса тепла. По северо-западу - до 24-х.

Осадков не ожидается. Если такая погода сохранится и в среду, то у белорусов будет возможность увидеть большой парад планет. 28 августа после 4:00 Меркурий, Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и убывающая Луна выстроятся по одну сторону от Солнца.