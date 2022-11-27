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На 27 ноября в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Туман, мокрый снег, гололедица ожидаются сегодня в Беларуси. Синоптики объявили штормовое предупреждение. По всей стране будет идти снег, на востоке сильный мокрый. Температура днем от минус 4 до плюс 1 градуса.

В начале новой недели характер погоды существенно не изменится.

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