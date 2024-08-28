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На 29 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень погодной опасности - опять из-за жары.

В дневные часы на большей части территории страны температура воздуха будет достигать 30-33 градусов. Осадков не ожидается. Ночью температурный режим может доходить до +19. В ночные и утренние часы местами слабый туман.

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