На 29 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень погодной опасности - опять из-за жары.

В дневные часы на большей части территории страны температура воздуха будет достигать 30-33 градусов. Осадков не ожидается. Ночью температурный режим может доходить до +19. В ночные и утренние часы местами слабый туман.