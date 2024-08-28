3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На 29 августа в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары
В Беларуси на завтра объявлен оранжевый уровень погодной опасности - опять из-за жары.
В дневные часы на большей части территории страны температура воздуха будет достигать 30-33 градусов. Осадков не ожидается. Ночью температурный режим может доходить до +19. В ночные и утренние часы местами слабый туман.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов