Из-за сильного ветра и дождей на 2 и 3 октября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.

Так, 2 октября в период с 12 ч до 21 ч на большей части Гомельской, Могилевской, в юго-восточных районах Минской и Брестской областей ожидаются сильные дожди. По юго-востоку страны усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

3 октября во многих районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, ночью по восточной половине республики, днем на большей части территории страны продолжительные сильные дожди.