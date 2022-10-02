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На 2 и 3 октября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности
Из-за сильного ветра и дождей на 2 и 3 октября в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили в Белгидромете.
Так, 2 октября в период с 12 ч до 21 ч на большей части Гомельской, Могилевской, в юго-восточных районах Минской и Брестской областей ожидаются сильные дожди. По юго-востоку страны усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
3 октября во многих районах Беларуси ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, ночью по восточной половине республики, днем на большей части территории страны продолжительные сильные дожди.
Фото: pixabay.com
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