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На 3 тыс. увеличены цифры приема на целевую подготовку в вузы и колледжи - Петришенко
По сравнению с прошлым годом цифры приема на целевую подготовку в вузы и колледжи увеличены почти на 3 тыс. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.
Почти на 3 тыс. в сравнении с прошлым годом увеличены цифры приема на целевую подготовку в вузы и колледжи. Сегодня все ограничения сняты, любая организация может подобрать и направить выпускника по целевому направлению на обучение в вуз или колледж. Но это не означает автоматическое получение организацией целевика. Прием на целевой основе также предусматривает конкурсный отбор. Если конкурс не состоялся, то целевые места передаются на общий конкурс. Поэтому у организаций должно быть самое серьезное отношение к подбору кандидатур, профориентационной работе с выпускниками школ и абитуриентами.
Еще одним путем укрепления регионов квалифицированными кадрами стало расширение их подготовки в региональных вузах, подчеркнул вице-премьер. "В этом году прием в столичные вузы сокращен на 2%, а на 400 мест увеличен прием в региональные. В разрезе специальностей прием увеличен на медицинские (на 10%) и некоторые педагогические специальности (физико-математические, дошкольного и начального образования - на 4%). Сокращен прием на экономические специальности и неактуальные технико-технологические специальности", - дополнил он.
Фото: БЕЛТА
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