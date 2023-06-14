На 3 тыс. увеличены цифры приема на целевую подготовку в вузы и колледжи - Петришенко

Почти на 3 тыс. в сравнении с прошлым годом увеличены цифры приема на целевую подготовку в вузы и колледжи. Сегодня все ограничения сняты, любая организация может подобрать и направить выпускника по целевому направлению на обучение в вуз или колледж. Но это не означает автоматическое получение организацией целевика. Прием на целевой основе также предусматривает конкурсный отбор. Если конкурс не состоялся, то целевые места передаются на общий конкурс. Поэтому у организаций должно быть самое серьезное отношение к подбору кандидатур, профориентационной работе с выпускниками школ и абитуриентами.

Игорь Петришенко