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На 49-м столичном избирательном участке более 2 000 человек внесены в списки избирателей
А сейчас на связи наш корреспондент Анастасия Бенедисюк. Она находится на 49-м столичном избирательном участке.
Активно ли минчане идут голосовать сегодня?
История страны соткана из человеческих судеб. Какой она будет? Выбираем мы. Сегодня. Сейчас я нахожусь на 49-м избирательном участке. Это колледж легкой промышленности. И несмотря на такой достаточно небольшой участок, визуально по количеству избирателей он внушительный.
Более 2 000 человек здесь внесены в списки. К участку относятся высотки Маяковского, Семенова, а также частный сектор. Кстати, около 30 человек изъявили желание голосовать на дому. И примерно для стольких же эта электоральная кампания -первая. Для тех, кто участвует в президентских выборах впервые, подготовили символические подарки.
Кстати, не только журналисты сегодня берут интервью у избирателей, но и представители национального экзитпола. Вообще, это опрос анонимный и добровольный. И в общем-то проводится молча. На специальном бланке респонденту предлагают поставить галочку напротив фамилии, за кого голосовал. Эти опросы проводят сегодня с 8 утра – то есть с открытием избирательных участков. Как вы сейчас можете наблюдать, экзитпол работает в 15 метрах от участка. Все сантребования соблюдены. Как, собственно, и на самом участке. Повсюду антисептики, члены комиссии работают в масках, перчатках. Проводится влажная уборка. Используются одноразовые ручки. Мы пообщались с избирателями. И вот с каким настроением они сегодня идут на выбор и за какую Беларусь голосуют.
Что еще хочется отметить, на этом участке есть торговая точка, что до выступления артистов -через дорогу Дом культуры "Камволя". Программа там уже началась. Кстати, по нашим наблюдениям минчане сегодня охотнее голосовать идут к обеду. Понятно, воскресенье -можно подольше поспать. Да и культурная программа в основном намечена была на обед. Впрочем, были и жаворонки.
Многие идут голосовать семьями, с детьми. Выборы - это всегда праздник. Ну какому ребенку не хочется помочь родителям и забросить бюллетень в урну для голосования. Мне остается добавить, что голосование продлится до 20 часов. Время выполнить свой гражданский долг еще есть. У меня же на этом все.
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