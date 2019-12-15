НА 51-ом году ушел из жизни один из лучших хоккеистов в истории Беларуси - Владимир Цыплаков

Печальная новость из мира спорта. На 51-ом году жизни ушел один из лучших хоккеистов в истории Беларуси - Владимир Цыплаков. За свою игровую карьеру он провел 331 матч в сильнейшей лиге мира - НХЛ. За океаном выступал за "Баффало" и "Лос-Анджелес", выходил на лед за минские "Динамо" и "Юность", ярославское "Торпедо", казанский "Ак Барс" и московский ЦСКА. В 1989 году стал победителем молодежного чемпионата мира в составе сборной СССР, а в форме Беларуси участвовал в двух олимпиадах и шести чемпионатах мира. Трижды Цыплакова признавали лучшим хоккеистом страны.