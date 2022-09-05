3.66 BYN
На 6 сентября в Беларуси объявлено штормовое предупреждение
На 6 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении. Уровень опасности - красный, сообщили в Белгидромете.
Так, во вторник на большей части территории Гомельской, Минской областей и в Минске ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс.
Фото: pixabay.com