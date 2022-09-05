Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На 6 сентября в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

На 6 сентября синоптики объявили штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении. Уровень опасности - красный, сообщили в Белгидромете.

Так, во вторник на большей части территории Гомельской, Минской областей и в Минске ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс.


Фото: pixabay.com