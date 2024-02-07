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На 7 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за обильных осадков и ветра. На большей части страны - мокрый снег, дождь, утром по северо-востоку сильный снег, местами налипание мокрого снега, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до 6 градусов тепла, а по югу до плюс 8.

Фото: pixabay.com

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