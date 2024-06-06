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На 87-м году жизни не стало белорусского режиссера Маргариты Касымовой

Печальная новость пришла из мира кино. Белорусский кинорежиссер и сценарист Маргарита Касымова скончалась на 87-м году жизни.

Эта первая женщина-режиссер в Средней Азии. Родилась в Душанбе, где и начинала свой путь. В Беларусь перебралась в 92-м.

Работала на киностудии "Беларусьфильм", известна по картинам "Зорка Венеры", "Бальное платье", "Глубокое течение", награждена медалью Франциска Скорины.

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