На 87-м году жизни не стало белорусского режиссера Маргариты Касымовой

Печальная новость пришла из мира кино. Белорусский кинорежиссер и сценарист Маргарита Касымова скончалась на 87-м году жизни.

Эта первая женщина-режиссер в Средней Азии. Родилась в Душанбе, где и начинала свой путь. В Беларусь перебралась в 92-м.