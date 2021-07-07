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На 8-м заседании Конституционной комиссии рассмотрели юридическое оформление предложений по изменению Конституции Беларуси
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