Праздник на земле и в небе. На аэродроме Боровая стартует авиационный фестиваль #Пронебо. Один из самых крупных летних оупен-эйров соберет тысячи гостей. Лучшие пилоты продемонстрируют свое мастерство в вертолетных гонках. А свою точность во время соревнований покажут парашютисты. И впервые на фестивале - воздушная "Формула 1" и ночная гонка дронов. Она пройдет на новой трассе. А участникам в борьбе за победу предстоит преодолеть более десятка препятствий. Не менее насыщенной будет и "земная" программа: будут работать фуд-корты, фотозоны и развлекательные зоны для самых юных гостей.