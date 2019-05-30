На аэродроме Липки под Минском прошла тренировка механизированной колонны

В Беларуси продолжается подготовка к параду ко Дню Независимости. И сегодня журналистам впервые показали тренировки механизированной колонны. Они проходят на аэродроме Липки под Минском. Большая часть колонны представлена новыми и модернизированными образцами техники.



Всего же в колонне пройдут 22 парадных расчета, 280 единиц техники и 900 человек личного состава. А возглавлять ее традиционно будет легендарный танк Т-34.