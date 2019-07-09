Когда-нибудь они расскажут своим внукам, как помогали строить один из главных белорусских объектов XXI века. Сегодня на АЭС в Островце открывается Всебелорусская молодежная стройка. На атомной станции и в ближайшем городе будут работать 250 лучших студентов из Беларуси и России. Подбор в стройотряды, как и прежде, проходил на конкурсной основе с учетом возраста (с 18 лет), здоровья, строительной специальности не ниже 2-3 разряда. В соответствии с квалификацией молодежь будет выполнять геодезические, подготовительные и земляные работы. Ребята помогут укладывать тротуарную плитку и плести арматуру. Трудовой семестр продлится до 25 августа.