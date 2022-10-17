На Академической в Минске ДТП - за рулем была пьяная женщина

На ул. Академической ранним утром 17 октября перевернулся автомобиль, водитель находилась за рулем в нетрезвом состоянии, сообщили корреспонденту агентства "Минск-Новости".

Инцидент случился в 5:45. За рулем Mazda находилась 34-летняя жительница столицы. Двигаясь по ул. Академической со стороны ул. Сурганова в направлении ул. Столетова, возле дома № 12 она не справилась с управлением и наехала на бордюр. Из-за удара машина выехала за пределы проезжей части и опрокинулась. В ДТП никто не пострадал.



Во время разбирательства у правоохранителей возникли подозрения, что женщина, попавшая в аварию, нетрезва. Медосвидетельствование показало наличие в организме водителя 1,98 промилле алкоголя.



На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска. По факту происшествия проводится проверка.



В ГАИ напомнили, что после употребления алкоголя садиться за руль транспортных средств запрещено.

