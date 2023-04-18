На аллее фонарей в Бресте появился новый арт-объект

Брест стал еще ярче: на аллее фонарей появился новый арт-объект. Уже 10 лет улица Гоголя привлекает туристов необычными композициями - фонарями причудливых форм и сюжетов с литературными героями, цитатами из книг и различными символами.

На этот раз на аллее открыли светильник в виде сыщика и молекулы ДНК - это подарок городу от Государственного комитета судебных экспертиз. Прообразом статуи стал персонаж из советского мультфильма "Бременские музыканты". Брестчане шутят, что если дотронуться до композиции, то утерянный предмет найдется.