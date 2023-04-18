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На аллее фонарей в Бресте появился новый арт-объект
Брест стал еще ярче: на аллее фонарей появился новый арт-объект. Уже 10 лет улица Гоголя привлекает туристов необычными композициями - фонарями причудливых форм и сюжетов с литературными героями, цитатами из книг и различными символами.
На этот раз на аллее открыли светильник в виде сыщика и молекулы ДНК - это подарок городу от Государственного комитета судебных экспертиз. Прообразом статуи стал персонаж из советского мультфильма "Бременские музыканты". Брестчане шутят, что если дотронуться до композиции, то утерянный предмет найдется.
Первым фонарь символично зажег брестский фонарщик. В церемонии участвовали и эксперты. Через несколько дней они отметят профессиональный праздник - 10-летие Государственного комитета судебных экспертиз.
На аллее фонарей уже 43 композиции. И в будущем их станет еще больше.
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