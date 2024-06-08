На аппаратах советов безопасности лежит большая ответственность по выработке концептуальных, стратегических решений в области обороны - Вольфович

На аппаратах советов безопасности лежит большая ответственность по выработке концептуальных стратегических решений в области обороны. Об этом по итогам заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Алматы заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в интервью программе "Панорама".

Сегодня перед аппаратами совбезов стран - участниц ОДКБ стоят задачи по формированию предложений в области обеспечения безопасности, выработке решений для того, чтобы президенты стран, председатели в ОДКБ принимали обоснованные, выверенные решения. "Также были отмечены угрозы в сфере обеспечения безопасности, которые характерны практически для всех стран, входящих в организацию, и даже шире. Поэтому нейтрализовать эти угрозы, воздействовать на эти угрозы можно только совместными, выработанными системными мерами, решениями", - отметил он.

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Встреча в сентябре подведет черту под итогами года, рассказал Александр Вольфович. "Казахстанская сторона отчитается, что они сделали за год и передаст эстафету следующей стране. Должна принять эстафету киргизская сторона".

Самое главное, что есть взаимодействие, поддержка и понимание. Коллеги нас слышат, слышат наши предложения, с уважением относятся к белорусской стороне, к аппарату Совета безопасности.