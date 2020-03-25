На апрель зарезервировано более 80 % мест в белорусских здравницах

Экспорт туристических услуг в Беларуси просядет - это уже ясно. Для этого бизнесу из этой сферы придется переориентироваться на внутренний рынок. Как это сделать - изменить цены или концепцию - нужно решить сейчас, еще до основного наплыва отдыхающих. Над этим сейчас работают и наши здравницы. Антон Малюта отправился в один из санаториев Беларуси и на его примере расскажет, чем живет накануне открытия нового сезона наша туротрасль.



Здесь к каждому клиенту индивидуальный подход. В первый день терапевт назначит все необходимые процедуры. Их можно пройти даже в субботу и воскресенье - у санатория, который работает в условиях рынка, выходных просто нет. Сервис по европейским стандартам привлекает все больше туристов. В санатории делятся итогами прошлого года. Заполняемость под 90 %, белорусов меньше половины, абсолютное большинство - россияне, хватает и гостей из Европы. Ситуация с закрытием границ на такое соотношение определенно повлияет. В официальной статистике это отразится еще нескоро, поэтому не будем ждать и соберем народную.



Под высокие стандарты предстоит подтянуть еще немало здравниц, чтобы после разрешения тяжелой ситуации в туротрасли поток гостей из-за границы не только восстановился, но еще и вырос. Сегодня нужно проследить, как дальше будут проявлять себя закрытые границы и вовремя отреагировать. Для этого в Беларуси ввели ежедневный мониторинг заполняемости санаториев. Пока на апрель забронировано более 80 % мест. И россияне продолжат заезжать в наши здравницы, хотя есть и отказы. Сложнее положение у объектов, где предпочитают отдыхать граждане европейских стран. Но ситуация под контролем.



Прошлый год белорусские здравницы подытожили рекордными показателями - почти полтора миллиона отдохнувших и самая высокая заполняемость за 10 лет. Благоприятный прогноз и на 2020-й. Санатории ждут своих, белорусских туристов. Сложившаяся ситуация в данном случае еще и повод для наших граждан сделать выбор в пользу путешествий по родной стране.



