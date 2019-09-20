На арене Белгосцирка - лучшие акробаты, клоуны и дрессировщики из 17 стран

В Белгосцирке завершается второй день Международного фестиваля циркового искусства. На арене - лучшие акробаты, клоуны, дрессировщики из 17 стран. Артисты приехали даже с других материков. Всего около 100 участников. Чем будут удивлять публику лучшие цирковые артисты мира, расскажет Надежда Сербиненко.



Четыре фестивальных дня. Две абсолютно разные программы. Каждое шоу - по четыре часа. Этот цирковой марафон все участники с нетерпением ждут, но всегда волнуются. Ведь когда под одним куполом собираются топовые артисты лучших цирковых школ мира, дух соперничества зашкаливает. Каждый хочет стать лучшим. Международный фестиваль циркового искусства - для всех участников это своего рода вызов. Молодые артисты здесь могут подняться на новую ступеньку. А вот высокие профессионалы должны подтвердить свой высокий статус.







Претендует на победу и приглашенная артистка из итальянской Вероны. Воспитанная в цирковой династии Адриана Фолько уже много лет занимается дрессировкой слонов и лошадей. В Минск артистка приехала вместе с шестью арабскими скакунами. В качестве награды Адриана угощает Нила и не только прессованными отрубями со вкусом яблока.



Всего в Минском фестивале принимает участие около 100 артистов из 18 стран. Все вместе они продемонстрируют 27 номеров в разных жанрах. Акробатика, гимнастика, жонглирование, клоунада, эквилибристика, атлетика, дрессура и фокусы. Как раз в этом жанре выступает клоун из Сан-Паулу Пепе. Перед выступлением он провел короткий мастер-класс для новичка.







Большая делегация приехала из России. Перед минской публикой выступят артисты Росгосцирка, Великого Московского цирка, с собой они привезли белых тигров и медведей. Белорусы покоряют же цирковые вершины в воздушной акробатике. Участники циркового форума поборются за Гран-при, золото, серебро, бронзу и приз зрительских симпатий. Оценивать артистов будут по мастерству трюковой части и хореографии. А завершится фестиваль в воскресенье. Билеты на три оставшихся шоу еще есть в продаже.



