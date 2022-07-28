На АрМИ-2022 зарегистрировались 270 команд - белорусы в их числе

Готовы представить нашу страну на достойном уровне! Белорусские военные завершают подготовку к Армейским международным играм. На минувшей неделе прошли контрольные занятия. Уровень мастерства участников - а каждый прошел серьезный отбор - оценили начальник Генштаба Вооруженных сил и министр обороны во время посещения 174-го учебного полигона военно-воздушных сил и войск ПВО. Главе военного ведомства продемонстрировали тренировку команды, которая представит Беларусь на конкурсе "Танковый биатлон". К слову, всего на игры зарегистрировались более 270 команд из 37 государств. Состязания примет и наша страна: проходить они будут в Бресте, Слуцке и в столице.