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На АрМИ-2022 зарегистрировались 270 команд - белорусы в их числе
Готовы представить нашу страну на достойном уровне! Белорусские военные завершают подготовку к Армейским международным играм. На минувшей неделе прошли контрольные занятия. Уровень мастерства участников - а каждый прошел серьезный отбор - оценили начальник Генштаба Вооруженных сил и министр обороны во время посещения 174-го учебного полигона военно-воздушных сил и войск ПВО. Главе военного ведомства продемонстрировали тренировку команды, которая представит Беларусь на конкурсе "Танковый биатлон". К слову, всего на игры зарегистрировались более 270 команд из 37 государств. Состязания примет и наша страна: проходить они будут в Бресте, Слуцке и в столице.
Министр обороны также ознакомился с танком Т-72БМ2. Это новая версия техники, ее модернизацией занимались белорусские специалисты на 140-м ремонтном заводе.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Сейчас новая техника проходит испытания. Узнать ее в деле доверили лучшим танкистам страны - они обкатали танк на трассе, подготовленной специально для тренировки танковых экипажей. В скором времени усовершенствованная боевая машина пополнит ряды белорусской армии.
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