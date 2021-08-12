На автодороге Вилейка - Осиновка произошло лобовое столкновение легковых автомобилей

Не справился с управлением.На автодороге Вилейка - Осиновка водитель КІА при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с машиной также марки КІА. В результате ДТП оба водителя с полученными травмами были доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка. ГАИ напоминает: обгон - опасный маневр, и прежде чем его совершать, надо убедиться в безопасности, а также во время движения правильно оценивать условия погоды, состояние дорожного полотна и выбирать безопасную скорость.