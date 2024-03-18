На Байконуре установили ракету корабля, на котором белоруска полетит на МКС

21 марта многим запомнится громкой новостью: первый гражданин суверенной Беларуси - в космосе.

Сегодня на Байконур доставили на стартовую площадку ракету-носитель. Как этим утром приближали полет? Подробности у Анастасии Бенедисюк.

Минск еще спал, а на космодроме Байконур уже приближали дебют гражданина Беларуси в космосе! Разница во времени у нас 2 часа.

Ровно в 7:30 утра по местному времени (в 5:30 по минскому) открылись двери в монтажно-испытательном корпусе и очень медленно выехал тепловоз, а нем та самая ракета-носитель "Союз 2-1а". Увидеть это приехал и дублирующий экипаж с Анастасией Ленковой. Основного традиционно не было.

Как рассказал президент Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Бармин, завтра, во второй стартовый день, будет проводиться генеральное испытание ракеты-носителя - имитация циклограммы работы носителя при выведении полезной нагрузки на орбиту. За сутки до старта будет проводиться проверка состояния заправочной системы пероксидом водорода.

