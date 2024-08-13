3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На базе Кобринского укрепления Брестской крепости трудится 8 студотрядов
"Патриотический центр" на базе Кобринского укрепления Брестской крепости продолжает преображаться руками молодежи. Сегодня здесь трудится 8 отрядов. Всего 62 человека. На знаковом объекте, в том числе, работают и два российских студотряда, а это 17 бойцов.
Совместными усилиями союзной молодежи выполнены работы по укладке тротуарной плитки и установке бордюров, гидроизоляционные работы и укладка изоляционного и прорезиненного материала на тренажерной площадке и беговых дорожках. Планируется, что первая очередь Республиканского центра патриотического воспитания молодежи будет сдана в ноябре 2024 года.
Это уникальный опыт для нас в этом году. Потому что трудятся у нас здесь как бойцы белорусских студотрядов, так и российских. Неслучайно объектом строительства Республиканского центра патриотического воспитания молодежи была выбрана именно Брестская крепость. Здесь сама атмосфера пропитана историей.
"Для меня этот проект является большим опытом, так как именно выезд в другую страну как руководителя проекта был для меня впервые. Были замечены некоторые отличия российских и белорусских студотрядов, что дает перенять нам опыт именно того, как развиваются отряды в Беларуси. Нам показать свои какие-то традиции, обычаи", - поделилась комиссар всебелорусской молодежной стройки "Патриотический центр" Айгуль Миннекаева (Россия).
В рамках республиканского трудового проекта "Автозаводец" на базе МАЗа активно работают 180 студотрядовцев белорусов и россиян. В третьем трудовом семестре успешно реализуется 7 проектов по всей стране. Еще 7 получили статус областной (Минской городской) молодежной стройки. За первое полугодие в студотряды республики трудоустроено свыше 35 тыс. человек. Почти 17 тыс. студбойцов - несовершеннолетние ребята.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов