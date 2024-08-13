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На базе Кобринского укрепления Брестской крепости трудится 8 студотрядов

"Патриотический центр" на базе Кобринского укрепления Брестской крепости продолжает преображаться руками молодежи. Сегодня здесь трудится 8 отрядов. Всего 62 человека. На знаковом объекте, в том числе, работают и два российских студотряда, а это 17 бойцов.

Совместными усилиями союзной молодежи выполнены работы по укладке тротуарной плитки и установке бордюров, гидроизоляционные работы и укладка изоляционного и прорезиненного материала на тренажерной площадке и беговых дорожках. Планируется, что первая очередь Республиканского центра патриотического воспитания молодежи будет сдана в ноябре 2024 года.

Это уникальный опыт для нас в этом году. Потому что трудятся у нас здесь как бойцы белорусских студотрядов, так и российских. Неслучайно объектом строительства Республиканского центра патриотического воспитания молодежи была выбрана именно Брестская крепость. Здесь сама атмосфера пропитана историей.
Елизавета Чемармазович, второй секретарь Брестского областного комитета БРСМ, командир Брестского областного штаба студотрядов

"Для меня этот проект является большим опытом, так как именно выезд в другую страну как руководителя проекта был для меня впервые. Были замечены некоторые отличия российских и белорусских студотрядов, что дает перенять нам опыт именно того, как развиваются отряды в Беларуси. Нам показать свои какие-то традиции, обычаи", - поделилась комиссар всебелорусской молодежной стройки "Патриотический центр" Айгуль Миннекаева (Россия).

В рамках республиканского трудового проекта "Автозаводец" на базе МАЗа активно работают 180 студотрядовцев белорусов и россиян. В третьем трудовом семестре успешно реализуется 7 проектов по всей стране. Еще 7 получили статус областной (Минской городской) молодежной стройки. За первое полугодие в студотряды республики трудоустроено свыше 35 тыс. человек. Почти 17 тыс. студбойцов - несовершеннолетние ребята.

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