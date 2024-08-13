На базе Кобринского укрепления Брестской крепости трудится 8 студотрядов

Это уникальный опыт для нас в этом году. Потому что трудятся у нас здесь как бойцы белорусских студотрядов, так и российских. Неслучайно объектом строительства Республиканского центра патриотического воспитания молодежи была выбрана именно Брестская крепость. Здесь сама атмосфера пропитана историей.

Елизавета Чемармазович, второй секретарь Брестского областного комитета БРСМ, командир Брестского областного штаба студотрядов