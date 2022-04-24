На базе лицея МВД Беларуси состоялся 6-й смотр-конкурс по строевой подготовке

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Лучший в строю. На базе лицея МВД состоялся 6-й смотр-конкурс по строевой подготовке. В списке участников 11 учреждений: все кадетские училища, Минское суворовское и два специализированных лицея - МЧС и МВД. В программу вошли состязания по одиночной строевой подготовке, строевой слаженности: повороты, движение строевым шагом, воинское приветствие, прохождение торжественным маршем и исполнение строевой песни. Организаторы уверены: такая площадка дает возможность не просто совершенствовать навыки, но и укреплять кадетский дух.
Прежде всего, это совершенствование навыков строевой подготовки, но за 10 лет мы подтянулись и сумели выйти на достойный уровень. То, что мы участвуем в парадах Минского гарнизона, кадетская коробка, именно кадетские училища - уровень подготовки высокий.
Подготовка на протяжении всего периода обучения, сюда приезжают лучшие, хотя это неотъемлемая часть тех подразделений, что носят форму. На соревнованиях нужно показать лучший результат и навыки владения элементами.
Для оценки участников смотра-конкурса и определения победителей создана судейская коллегия, в ее составе наиболее подготовленные офицеры. Для объективности действия каждого участника смотра оцениваются несколькими членами судейской коллегии.