На базе лицея МВД Беларуси состоялся 6-й смотр-конкурс по строевой подготовке

Прежде всего, это совершенствование навыков строевой подготовки, но за 10 лет мы подтянулись и сумели выйти на достойный уровень. То, что мы участвуем в парадах Минского гарнизона, кадетская коробка, именно кадетские училища - уровень подготовки высокий.

Сергей Житихин, председатель Республиканского совета Белорусского союза суворовцев и кадет