На базе Минского областного института развития образования обсудили актуальные направления развития региональной системы образования

Мы продолжаем активно работать в отношении профильных классов, мы будем серьезно работать над направлением аграрных классов и по педагогическим классам. Ситуация требует от нас оперативного реагирования на рынке труда на специалистов этих направлений, мы будем активно работать. Мы надеемся, что наше кадетское училище тоже поддержит направление активного движения и в рамках военно-патриотического воспитания в области станет центром военно-патриотического воспитания.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома