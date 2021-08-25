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На базе Минского областного института развития образования обсудили актуальные направления развития региональной системы образования
Актуальные направления развития региональной системы образования обсуждали сегодня на диалоговой площадке на базе Минского областного института развития образования. С нового учебного года в школах появятся факультативные занятия по духовно-нравственному воспитанию для детей 5-6 классов. Будет работать руководитель по военно-патриотическому воспитанию. Главная задача - акцентировать внимание школьников на результатах достижений нашей страны за годы независимости. Учебный год начнется в 1 110 учреждениях образования Минской области. За парты 1 сентября сядут 163 тысячи школьников, более 63 тысяч детей придут в дошкольные учреждения образования центрального региона.
Мы продолжаем активно работать в отношении профильных классов, мы будем серьезно работать над направлением аграрных классов и по педагогическим классам. Ситуация требует от нас оперативного реагирования на рынке труда на специалистов этих направлений, мы будем активно работать. Мы надеемся, что наше кадетское училище тоже поддержит направление активного движения и в рамках военно-патриотического воспитания в области станет центром военно-патриотического воспитания.
Здесь необходим многоуровневый подход, чтобы это был системный подход, начиная от подготовки профессионалов, которые занимаются нашими детьми. Обязательно работать по патриотическому воспитанию наших граждан для того, чтобы мы смогли сформировать конкурентную среду тех лиц, которые будут конкуренты, которые смогут вывести нашу страну, наше государство на более высокие уровни.
Подытожат результаты уже в эту пятницу в Несвиже на конференции педагогических работников столичной области. В программе - презентация достижений системы образования, знакомство с IT-проектами учащихся и опытом работы агроклассов. Также здесь пройдет чествование лучших педагогов и молодых специалистов, только прибывших на работу в центральный регион.
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