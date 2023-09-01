На базе МИТСО открыли Центр китайского языка и культуры

Центр китайского языка и культуры открылся сегодня на базе Международного университета "МИТСО". Инициатива реализовалась при содействии Федерации профсоюзов Беларуси. Проект направлен не только на изучение китайского языка, но и на укрепление сотрудничества между странами. В центре будут проводиться занятия по китайскому, подготовка к сдаче международного экзамена, организация академического обмена с высшими учебными заведениями, которые специализируются в области китаеведения.