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На базе МИТСО открыли Центр китайского языка и культуры

Центр китайского языка и культуры открылся сегодня на базе Международного университета "МИТСО". Инициатива реализовалась при содействии Федерации профсоюзов Беларуси. Проект направлен не только на изучение китайского языка, но и на укрепление сотрудничества между странами. В центре будут проводиться занятия по китайскому, подготовка к сдаче международного экзамена, организация академического обмена с высшими учебными заведениями, которые специализируются в области китаеведения.

В центре будут работать носители языка, преподаватели из Китая с большим опытом работы. В ближайших планах подготовка и организация участия молодых людей во Всемирном студенческом конкурсе "Мост китайского языка".

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