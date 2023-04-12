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На базе Молодечненского государственного музыкального колледжа прошел "Зачетный разговор"

Проект "Зачетный разговор" охватывает все новые учреждения образования. Молодежь общается с политологами, государственными деятелями, историками и журналистами.

Сегодня на базе Молодечненского государственного музыкального колледжа прошел очередной диалог. Студенты смогли пообщаться с политическим обозревателем Агентства теленовостей Марией Петрашко и заместителем гендиректора камвольного комбината Егором Макаревичем.

Самое главное, что я отмечаю для себя, это смелость задавать даже неудобные вопросы. Это говорит о том, что у нас состоялся диалог. Это говорит о том, что руководство учебных заведений их не ущемляет никак. Это говорит о том, что ребята у нас большие молодцы. Они развиваются не только в профессиональной сфере, они смело выражают: мы где-то не согласны, давайте подискутируем.
Мария Петрашко, политический обозреватель Агентства теленовостей
Сложно найти правдивую информацию. Поэтому я предпочитаю смотреть новости, поскольку там все-таки более правдивая информация. Например, меня заинтересовал вопрос деурбанизации, поскольку я молодой специалист. Мне скоро выходить на работу. И мне интересно узнать, какие у меня будут условия.
Полина Сермяжко, учащаяся Молодечненского государственного музыкального колледжа им М. К. Огинского

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