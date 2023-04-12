На базе Молодечненского государственного музыкального колледжа прошел "Зачетный разговор"

Самое главное, что я отмечаю для себя, это смелость задавать даже неудобные вопросы. Это говорит о том, что у нас состоялся диалог. Это говорит о том, что руководство учебных заведений их не ущемляет никак. Это говорит о том, что ребята у нас большие молодцы. Они развиваются не только в профессиональной сфере, они смело выражают: мы где-то не согласны, давайте подискутируем.

Мария Петрашко, политический обозреватель Агентства теленовостей