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На базе Молодечненского государственного музыкального колледжа прошел "Зачетный разговор"
Проект "Зачетный разговор" охватывает все новые учреждения образования. Молодежь общается с политологами, государственными деятелями, историками и журналистами.
Сегодня на базе Молодечненского государственного музыкального колледжа прошел очередной диалог. Студенты смогли пообщаться с политическим обозревателем Агентства теленовостей Марией Петрашко и заместителем гендиректора камвольного комбината Егором Макаревичем.
Самое главное, что я отмечаю для себя, это смелость задавать даже неудобные вопросы. Это говорит о том, что у нас состоялся диалог. Это говорит о том, что руководство учебных заведений их не ущемляет никак. Это говорит о том, что ребята у нас большие молодцы. Они развиваются не только в профессиональной сфере, они смело выражают: мы где-то не согласны, давайте подискутируем.
Сложно найти правдивую информацию. Поэтому я предпочитаю смотреть новости, поскольку там все-таки более правдивая информация. Например, меня заинтересовал вопрос деурбанизации, поскольку я молодой специалист. Мне скоро выходить на работу. И мне интересно узнать, какие у меня будут условия.
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