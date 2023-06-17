На базе олимпийского комплекса "Стайки" выбирают лучшего в спортивных баталиях работников СМИ

Очередной рекорд побит - более 500 участников. Я знаю, люди приходят сюда с удовольствием. Это касается и нашей компании, я рад, что это так. Я думаю, это только начало. Нужно будет думать о том, что делать с календарем, потому что 500 человек пропустить за 2 дня соревнования - это уже настоящая проблема. Здорово, что столько людей, а наша команда, как всегда, самая большая. В прошлом году мы выиграли. Я очень надеюсь, что в этом году мы повторим этот результат, хотя это не самое важное. Ребята все поджарые, занимаются разными видами спорта.

Иван Эйсмонт,Председатель Белтелерадиокомпании