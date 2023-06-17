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На базе олимпийского комплекса "Стайки" выбирают лучшего в спортивных баталиях работников СМИ
Корпоративный дух крепнет в Минском районе - работники медиа и информации сегодня выбирают лучшего в спортивных баталиях на базе первоклассного олимпийского комплекса "Стайки". Спартакиада СМИ в этом году получается самой многолюдной, есть и дебютанты, но главное - это желание стать первым. И, кстати, в качестве действующего победителя спартакиады выступает команда Белтелерадиокомпании. Поэтому председатель крупнейшего медиахолдинга сегодня поднимал государственный флаг на открытии мероприятия. Борьба проходит в различных видах спорта - от дартса до настольного тенниса, от стрельбы до игровых - футбола и волейбола.
Очередной рекорд побит - более 500 участников. Я знаю, люди приходят сюда с удовольствием. Это касается и нашей компании, я рад, что это так. Я думаю, это только начало. Нужно будет думать о том, что делать с календарем, потому что 500 человек пропустить за 2 дня соревнования - это уже настоящая проблема. Здорово, что столько людей, а наша команда, как всегда, самая большая. В прошлом году мы выиграли. Я очень надеюсь, что в этом году мы повторим этот результат, хотя это не самое важное. Ребята все поджарые, занимаются разными видами спорта.
С каждым годом желание заниматься спортом в нерабочее время только растет. Это подтверждают и составы команд, которые все больше похожи на профессиональные спортивные коллективы.
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